L’altra Flotilla israeliana in partenza l’idea dell’ex agente segreto contro Greta e gli anarchici odiatori | cosa succederà al largo di Tel Aviv
«Per troppo tempo hanno cercato di strangolarci: prima con i razzi, poi con le bugie, e ora con le barche a vela. Greta e gli organizzatori della flottiglia sono anarchici odiatori di Israele ». Inizia così l’appello dell’ex agente dello Shin-bet Mosab Hassan Yousef, che vuole radunare «una flottiglia tutta blu e bianca» per chiedere «la liberazione degli ostaggi tenuti nei tunnel di Gaza per due anni». Nonostante l’annuncio, è probabile che si tratterà di un raduno in acqua davanti alle spiagge di Tel Aviv. Surfisti, SUP, barche a vela e a motore chiamati a raccolta per una protesta di fronte all’ambasciata degli Stati Uniti, affacciata sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Open.online
