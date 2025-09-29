L’alta pasticceria del bolognese Luca Porretto arriva a Zanzibar | apre Iliki e assume giovani locali

Bologna, 29 settembre 2025 - Zanzibar, l'isola delle spezie e dei contrasti, ha da oggi un nuovo protagonista: il cardamomo. Da questa spezia simbolo nasce " Iliki ", la pasticceria di eccellenza voluta dal maestro Ampi bolognese Luca Porretto assieme all'imprenditore Claudio Moras, già noto per il ristorante The Rock. Una sfida che intreccia l' arte dolciaria italiana con il tessuto sociale dell'isola, dove alle difficoltà logistiche risponde l'entusiasmo di una comunità desiderosa di crescere e imparare. La sfida. Dietro Iliki ci sono due figure di riferimento: Luca Porretto, maestro Ampi e pasticciere bolognese insignito dal Gambero Rosso, e Claudio Moras, imprenditore veneto noto per il ristorante The Rock a Zanzibar e per i progetti di solidarietà locale.

