L’alluvione del maggio 2023 sotto la lente d’ingrandimento dell’associazione di volontariato ‘Nunquam quis retro - Nessuno mai indietro’ a Macrolibrarsi Fest che per due giorni ha riempito gli stand della Fiera di Cesena. Suggestiva la scenografia, una cupola realizzata con canne di bambù disposte a figure geometriche che ne garantiscono la stabilità (ha spiegato Giorgio Gustavo Rosso) secondo un progetto di Leonardo da Vinci, impreziosite con i fiori di carta realizzati da Roberta Pernici per Rentflower. Dopo alcune raccomandazioni di Romina Casadei su cosa sapere e fare per limitare i danni in caso di alluvione, Thomas Boschi ha raccontato insieme a Katy le avventure con il quad (moto a quattro ruote) col quale è riuscito a soccorrere persone irraggiungibili con altri mezzi e a fare consegne di medicinali e generi di prima necessità in posti impensabili tra frane, burroni e corsi d’acqua esondati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’alluvione di maggio 2023 non era imprevedibile"