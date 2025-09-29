L' allarme di Zelensky e l' Italia nel mirino Cautela alla Farnesina Difese aeree pronte
La guerra di droni e jet nei cieli dell'Europa tra Nato e Russia piomba a Palazzo Chigi. A far scattare l'allarme è il presidente dell'Ucraina Volodymir Zelensky che ipotizza l'Italia come prossimo bersaglio dei droni russi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non commenta le dichiarazione del leader ucraina. Dalla Farnesina trapela "calma e cautela". Nessun irritazione per l'uscita di Zelensky. Ma resta la preoccupazione. L'obiettivo del ministero degli Esteri è quello di tenere bassa la tensione, non alimentare scontri con il Cremlino. Senza però sottovalutare l'allarme di Zelenski. Le unità di crisi sono operative (e non da ieri). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
