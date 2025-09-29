Dieci minuti possono sembrare un lasso di tempo irrisorio nell’arco di una giornata. Ma non lo sono se fanno la differenza tra prendere l’ultimo autobus per tornare a casa dopo il lavoro e rimanere bloccati alla fermata a guardare il mezzo allontanarsi senza di te. Molto più che un semplice disagio, è un problema reale per almeno una decina di pendolari che ogni giorno viene in città per lavoro e alla sera rientra nella propria abitazione nel Copparese. La linea in questione è la 314, quella che dall’autostazione di Ferrara arriva fino a Serravalle o, in certe corse, ad Ariano. A sollevare la questione è un gruppo di utenti "storici" di questa linea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'allarme dei pendolari: "Ultimo bus anticipato. Così non torniamo a casa"