L’allarme degli esperti | Facebook e TikTok come fonti di notizie anche bufale
Il panorama dell’informazione globale sta subendo una trasformazione radicale, un cambiamento così profondo da ridefinire il modo in cui milioni di persone percepiscono il mondo e formano le proprie opinioni. Un recente rapporto del Pew Research Center, riportato da Socialmediatoday, ha squarciato il velo su questa realtà emergente, rivelando un dato che potrebbe sorprendere molti. Facebook e TikTok non sono più solo piattaforme di intrattenimento o connessione sociale, ma si sono affermate come fonti di notizie primarie per una fetta significativa della popolazione. Ma sono tutte notizie accertate o la maggior parte sono fake news? Questo fenomeno non è isolato, ma rappresenta la punta di un iceberg digitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: allarme - esperti
Caldo record, triplicati i decessi: oltre 500 morti tra Milano e Roma. Il nuovo studio e l'allarme degli esperti
Le donne sono meno attente alla salute del proprio cuore. E questo le rende più a rischio di malattie cardiovascolari. Gli esperti lanciano l’allarme
Sesso non protetto, l’allarme degli esperti: gonorrea, sifilide e clamidia in forte aumento
Gli esperti lanciano l'allarme: "Non fidatemi delle app per distinguerli" - facebook.com Vai su Facebook
Jet russi, altri voli fuori rotta. Gli esperti della Difesa: “Sono provocazioni, ma nessun allarme”. Di @PacelliValeria - X Vai su X