L’allarme degli esperti | Facebook e TikTok come fonti di notizie anche bufale

Screenworld.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il panorama dell’informazione globale sta subendo una trasformazione radicale, un cambiamento così profondo da ridefinire il modo in cui milioni di persone percepiscono il mondo e formano le proprie opinioni. Un recente rapporto del Pew Research Center, riportato da Socialmediatoday, ha squarciato il velo su questa realtà emergente, rivelando un dato che potrebbe sorprendere molti. Facebook e TikTok non sono più solo piattaforme di intrattenimento o connessione sociale, ma si sono affermate come fonti di notizie primarie per una fetta significativa della popolazione. Ma sono tutte notizie accertate o la maggior parte sono fake news? Questo fenomeno non è isolato, ma rappresenta la punta di un iceberg digitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

l8217allarme degli esperti facebook e tiktok come fonti di notizie anche bufale

© Screenworld.it - L’allarme degli esperti: Facebook e TikTok come fonti di notizie, anche bufale

In questa notizia si parla di: allarme - esperti

Caldo record, triplicati i decessi: oltre 500 morti tra Milano e Roma. Il nuovo studio e l'allarme degli esperti

Le donne sono meno attente alla salute del proprio cuore. E questo le rende più a rischio di malattie cardiovascolari. Gli esperti lanciano l’allarme

Sesso non protetto, l’allarme degli esperti: gonorrea, sifilide e clamidia in forte aumento

Cerca Video su questo argomento: L8217allarme Esperti Facebook Tiktok