Il panorama dell'informazione globale sta subendo una trasformazione radicale, un cambiamento così profondo da ridefinire il modo in cui milioni di persone percepiscono il mondo e formano le proprie opinioni. Un recente rapporto del Pew Research Center, riportato da Socialmediatoday, ha squarciato il velo su questa realtà emergente, rivelando un dato che potrebbe sorprendere molti. Facebook e TikTok non sono più solo piattaforme di intrattenimento o connessione sociale, ma si sono affermate come fonti di notizie primarie per una fetta significativa della popolazione. Ma sono tutte notizie accertate o la maggior parte sono fake news? Questo fenomeno non è isolato, ma rappresenta la punta di un iceberg digitale.

© Screenworld.it - L’allarme degli esperti: Facebook e TikTok come fonti di notizie, anche bufale