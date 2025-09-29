Lake Puntura | Viky Moore tra grottesco e sensualità nel film grigio di Silvano Corelli

Un film grigio tra grottesco, comicità e sensualità. Lake Puntura è il nuovo progetto cinematografico ideato e diretto da Silvano Corelli, in arte Silvacore, completato nei primi mesi del 2025. Si tratta di un film grigio, definizione con cui il regista sintetizza un mix di grottesca surrealità, comicità demenziale, momenti erotici e un pizzico di horror pulp. La pellicola, della durata di circa un’ora e mezza, si distingue per il contrasto tra risate e tensione thriller, e vede come protagonista Viky Moore, attrice e modella che qui interpreta una perpetua tanto sexy quanto trasgressiva. Al suo fianco un cast eterogeneo che unisce attori amatoriali, teatrali e alcuni professionisti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

