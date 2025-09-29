AATECH, TECH BUILDER innovativo quotato su Euronext Growth Milan, che individua e supporta lo sviluppo di nuove tecnologie nei mercati del Fintech e della transizione energetica, compie un passo decisivo nel suo percorso di crescita concludendo l’acquisizione — iniziata a marzo 2025 — del capitale sociale di Business Innovation Lab, società fintech a capo dell’omonimo gruppo, tra i principali operatori italiani nei servizi di lending-as-a-service, buy-now-pay-later e credit AI, nonché proprietaria della piattaforma Opyn. Questa operazione apre la strada alla nascita di un polo d’eccellenza nei servizi digitali e AI-driven per il mondo finanziario, in linea con la missione di Aatech: sviluppare tecnologie capaci di rendere più semplice, veloce e sostenibile l’accesso al credito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Ai nel mondo del credito. Aatech acquista Opyn