L’AI controllerà se hai pagato le tasse ma la Banca d’Italia avvisa | quali sono i 4 rischi per i contribuenti

Screenworld.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avanzata dell’ intelligenza artificiale nel cuore della macchina statale promette di essere un’arma a doppio taglio, capace di affilare gli strumenti di controllo ma anche di generare insidie senza precedenti. Un monito forte e chiaro giunge ora dalla Banca d’Italia, attraverso il sito Money.it, che, durante un’audizione parlamentare, ha acceso un faro potente sulle ombre che accompagnano l’impiego dell’AI nel sistema fiscale. Si prospetta un futuro di controlli quasi in tempo reale e una lotta all’evasione potenziata, ma anche errori sistemici, un’impennata del contenzioso, una cristallizzazione dell’interpretazione normativa e un aggravio dei costi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

l8217ai controller224 se hai pagato le tasse ma la banca d8217italia avvisa quali sono i 4 rischi per i contribuenti

© Screenworld.it - L’AI controllerà se hai pagato le tasse, ma la Banca d’Italia avvisa: quali sono i 4 rischi per i contribuenti

In questa notizia si parla di: controller - pagato

Cerca Video su questo argomento: L8217ai Controller224 Hai Pagato