L’avanzata dell’ intelligenza artificiale nel cuore della macchina statale promette di essere un’arma a doppio taglio, capace di affilare gli strumenti di controllo ma anche di generare insidie senza precedenti. Un monito forte e chiaro giunge ora dalla Banca d’Italia, attraverso il sito Money.it, che, durante un’audizione parlamentare, ha acceso un faro potente sulle ombre che accompagnano l’impiego dell’AI nel sistema fiscale. Si prospetta un futuro di controlli quasi in tempo reale e una lotta all’evasione potenziata, ma anche errori sistemici, un’impennata del contenzioso, una cristallizzazione dell’interpretazione normativa e un aggravio dei costi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’AI controllerà se hai pagato le tasse, ma la Banca d’Italia avvisa: quali sono i 4 rischi per i contribuenti