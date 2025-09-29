Il voto nelle Marche è un test elettorale cruciale per la maggioranza di destra e per il campo largo. La prima regione al voto, con la Valle d’Aosta, può influenzare gli equilibri di entrambe le coalizioni. La sfida per la presidenza è apertissima. Da Una parte c’è il governatore uscente Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia, meloniano di ferro, dall’altra l’eurodeputato del Pd Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, schierato alla guida di un vasto fronte di centrosinistra che include il Movimento 5 stelle. Per il governo, una riconferma di Acquaroli potrebbe spianare la strada a un candidato della Lega in Veneto, mentre una sua sconfitta acuirebbe la pressione su Giorgia Meloni per indicare un esponente di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'affluenza in calo rende più incerto il voto nelle Marche