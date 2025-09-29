L' aeroporto militare di San Damiano potrebbe tornare pienamente operativo

Ilpiacenza.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo è stato il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, ad augurarsi che presto la bandiera di guerra torni all’aeroporto di San Damiano, dove per anni è stata la sede dei Tornado Ecr del 50° Stormo; poi il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, a una domanda sulla piena. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aeroporto - militare

Emergenza incendi sul Gargano: due canadair trasferiti all'aeroporto militare di Amendola

I miliziani di Hftar a Pisa. Addestrati alla Gamerra. E all’aeroporto militare. La sinistra all’attacco

Padova, violentano 19enne nell’ex aeroporto militare Allegri: tre arresti

“San Damiano capitale delle mongolfiere” Oltre 52mila spettatori alla Balloon Cup - Si è chiusa con oltre 52mila spettatori la seconda edizione di “Aeronautica Militare Balloon Cup - Riporta piacenzasera.it

aeroporto militare san damianoFrecce Tricolori 2025 a San Damiano per la Balloon Cup: programma e orari del sorvolo - Torna a Piacenza, presso l’aeroporto Militare San Damiano, l'Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera. Secondo mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Aeroporto Militare San Damiano