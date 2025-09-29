Ladri in casa scoperti dai proprietari a Senigallia all' ora di cena | fuga acrobatica giù dalla grondaia

SENIGALLIA Ladri sorpresi dal rientro dei proprietari di casa sabato sera. È accaduto in via Frescobaldi e in via Torino. Nella strada residenziale del Vivere Verde, alle spalle del parco. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

