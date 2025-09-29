L' addio a Giorgio Armani i debutti da Versace e Gucci i trend in passerella Tutto quello che c' è da sapere sulle sfilate di Milano Primavera-Estate 2026
P rendere o lasciare! Un riassunto di tutto quello che è successo alle sfilate della Milano Fashion Week di Settembre dedicate alle collezioni Primavera-Estate 2026. Un evento a dominare su tutti, la sfilata che ha celebrato lo stilista, da poco scomparso, Giorgio Armani e i suoi 50 anni di moda. Accompagnato da importanti debutti: quello di Demna da Gucci, di Dario Vitale da Versace e di Louise Trotter da Bottega Veneta. Ma anche tutti i no e i flop presentati in passerella e non solo. 5 top. Due debutti riusciti, ma diversi. Quello cinematografico, stellare e concettuale di Demna da Gucci. Fedele, ma non troppo, l’esordio di Dario Vitale da Versace è un triangolo amoroso (e di stile) tra lui, Donatella e Gianni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
