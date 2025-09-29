L’abbraccio della città a Marco Chiaramonti la moglie | Forte come la morte è l’amore

La città di Agrigento ha dato l’ultimo commosso saluto a Marco Chiaramonti, il cinquantenne che lo scorso 20 settembre, mentre percorreva con lo scooter il viale Emporium, ha perso il controllo del mezzo ed è morto dopo aver sbattuto sulla base di tronco di un albero che era stato tagliato negli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it