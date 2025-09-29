Evento inaugurale a Cesena per l’associazione ’Lab Ora. Conserviamo il futuro’ nata nel 2022 a Roma per sostenere "la maturazione in Italia di una cultura politica conservatrice ispirata e moderata dalla dottrina sociale della Chiesa e dall’ umanesimo cristiano ". Anche a Cesena e nel territorio si è formato un nucleo di amici di Lab Ora che prelude alla formazione di una sezione locale. Nel sito si mette in luce che gli amici di Lab Ora ’"si sentono in vario modo chiamati a dare un contributo per il bene comune secondo le proprie esperienze e i propri talenti, accomunati dal sentimento di non essere rappresentati in modo pieno dalle visioni politiche offerte oggi in Italia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Lab Ora Conserviamo il futuro’ si presenta all’abbazia del Monte