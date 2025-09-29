La puntata di oggi de La Volta Buona aveva un solo neurone condiviso e si chiamava Ballando con le Stelle. Inevitabile, dopo il debutto del sabato sera che ha già sparso gossip, mezze frecciatine e “faccette” in pista. Caterina Balivo ha aperto le danze con un parterre che sembrava il post-show, quasi un Dopo Sanremo più che da un programma del pomeriggio. Massimiliano Rosolino, Emma Coriandoli reduce dalla sua prima esibizione, i due “tribuni del popolo” Matteo Addino, Rossella Erra, la protagonista Martina Colombari e l’immancabile Samuel Peron, che se metti una sedia sul parquet ti dice in che edizione è stata usata. 🔗 Leggi su Dilei.it

La Volta Buona, pagelle del 29 settembre: Rosolino geloso (7), Colombari favorita (9)