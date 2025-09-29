La volta buona Martina Colombari ‘smaschera’ Caterina Balivo | imbarazzo
Un siparietto inatteso ha movimentato la puntata de La volta buona di lunedì 29 settembre. Durante il pomeriggio televisivo di Rai1, la conduttrice Caterina Balivo si è trovata al centro di un momento di imbarazzo, trasformato però in occasione di leggerezza e complicità con il pubblico. A innescare la scena è stata Martina Colombari, ospite in studio e concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle, che con ironia e naturalezza ha fatto un’osservazione destinata a non passare inosservata. L’ex Miss Italia, sempre sorridente e pronta a scherzare, ha infatti notato un piccolo dettaglio sulla padrona di casa e ha deciso di renderlo pubblico, a microfoni e telecamere accese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
