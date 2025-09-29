La Volta Buona Martina Colombari | Non mi è concesso di essere leggera | VIDEO

A La Volta Buona Martina Colombari è intervenuta dopo le dure critiche ricevute durante la prima puntata di Ballando con le stelle, spiegando a cosa è dovuta la sua rigidità L'articolo La Volta Buona, Martina Colombari: “Non mi è concesso di essere leggera” VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La Volta Buona, Martina Colombari: “Non mi è concesso di essere leggera” | VIDEO

In questa notizia si parla di: volta - buona

LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI

GRANDE FRATELLO: LA STORICA DECISIONE DI CANALE 5. SARÀ DAVVERO LA VOLTA BUONA?

GRANDE FRATELLO: LA STORICA DECISIONE DI CANALE 5. SARÀ DAVVERO LA VOLTA BUONA?

Sarebbe la prima volta che D'Alema porta una buona notizia. - X Vai su X

Giancarlo Magalli racconta la malattia a La volta buona. Il conduttore ha scoperto il tumore nel 2023, un linfoma che poteva essere fatale: «Mi avevano dato due mesi di vita. Il linfoma è guarito con la terapia» - facebook.com Vai su Facebook

Martina Colombari: “Non mi è concesso di soffrire” e parla dei problemi del figlio a La volta buona - Martina Colombari a La volta buona parla dei problemi del figlio, di come è riuscita a reggere tutto ... Da ultimenotizieflash.com

Martina Colombari: «Sono entrata a Ballando pensando di essere in menopausa, invece mi è tornato il ciclo. Il programma mi ha sbloccata» - Dopo il debutto sulla pista di Ballando con le Stelle il 27 settembre 2025, Martina Colombari approda nel salotto de La ... Secondo msn.com