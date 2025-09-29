La voce vola leggere ad alta voce a teatro e a scuola | il 7 ottobre la presentazione del libro alla Lumsa

Palermotoday.it | 29 set 2025

Il prossimo 7 ottobre, alla Lumsa di Via Filippo Parlatore, presentazione del libro “La voce vola” di Enza Maria D'Angelo. Saluti di Giampaolo Frezza. Introduzione di Umberto Di Maggio. Dialogano con l' Autrice Valerio Santoro e Anna Sica. Modera Tony Caronna. Declamazione dell'orazione "In. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

