La voce vola leggere ad alta voce a teatro e a scuola | il 7 ottobre la presentazione del libro alla Lumsa

Il prossimo 7 ottobre, alla Lumsa di Via Filippo Parlatore, presentazione del libro “La voce vola” di Enza Maria D'Angelo. Saluti di Giampaolo Frezza. Introduzione di Umberto Di Maggio. Dialogano con l' Autrice Valerio Santoro e Anna Sica. Modera Tony Caronna. Declamazione dell'orazione "In. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: voce - vola

A Baku la Ferrari alza la voce. Le rosse volano tra i muretti mentre le McLaren vanno in crisi: Norris e Piastri fuori pista nelle FP2. Un passo deciso verso il weekend che può riaccendere il sogno. ? - facebook.com Vai su Facebook

#Calcio venezuelano: Carabobo vola in finale di Copa Venezuela, un sogno granata che si avvera https://acortar.link/XN5wHr - X Vai su X

Perché leggere ad alta voce: tutti i benefici sulla salute e sull’umore - "Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine", scriveva Virginia Woolf, una delle autrici più rilevanti del Novecento e non solo. Scrive fanpage.it

Letture ad alta voce per accompagnare i neonati nella crescita - ", una significativa iniziativa volta a promuovere la lettura ad alta voce ai neonati ricoverati, con l'obiettivo di stimolarne lo ... Da ansa.it