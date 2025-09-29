La voce di Hind Rajab premio del pubblico al San Sebastian

Risuona nelle sale italiane La voce di Hind Rajab ( qui la nostra recensione ), e la sua storia tragica, potentissima e urgente raggiunge il pubblico cinematografico in un weekend d’esordio che ha regalato forti emozioni, caldi applausi e lunghe standing ovation. Il film di Kaouther Ben Hania è arrivato al cinema in Italia – primo paese europeo a distribuire il titolo in sala – a soli pochi giorni di distanza dal Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’82esima Mostra del Cinema di Venezia: nel primo fine settimana oltre 65mila spettatori hanno subito approfittato dell’opportunità di vedere La voce di Hind Rajab, che è stato già definito dalla stampa nazionale e internazionale come “un capolavoro”, “potente, urgente, vitale”, “il film dell’anno”, “commovente da togliere il fiato” e si è dimostrato capace di emozionare e conquistare anche il pubblico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it