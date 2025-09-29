Dopo aver commosso la Mostra di Venezia, anche al festival iberico il film della regista tunisina Kaouther Ben Hania ha conquistato tutti. Il film è già nelle sale italiane Dopo aver emozionato tutti alla Mostra di Venezia, La voce di Hind Rajab è sbarcato anche al San Sebastian Film Festival dove ha ottenuto il Premio del Pubblico, con una votazione record: 9,52 su 10. Un risultato che raramente si vede nei grandi festival e che conferma quanto il nuovo film di Kaouther Ben Hania, sappia toccare corde universali. E mentre in Spagna arrivava questo importante riconoscimento, in Italia il film debuttava in sala, primo paese europeo a distribuirlo dopo la conquista del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria all'ultima Mostra di Venezia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Voce di Hind Rajab conquista San Sebastián 2025: il film sulla bambina palestinese infrange un record