La Voce di Hind Rajab conquista San Sebastián 2025 | il film sulla bambina palestinese infrange un record
Dopo aver commosso la Mostra di Venezia, anche al festival iberico il film della regista tunisina Kaouther Ben Hania ha conquistato tutti. Il film è già nelle sale italiane Dopo aver emozionato tutti alla Mostra di Venezia, La voce di Hind Rajab è sbarcato anche al San Sebastian Film Festival dove ha ottenuto il Premio del Pubblico, con una votazione record: 9,52 su 10. Un risultato che raramente si vede nei grandi festival e che conferma quanto il nuovo film di Kaouther Ben Hania, sappia toccare corde universali. E mentre in Spagna arrivava questo importante riconoscimento, in Italia il film debuttava in sala, primo paese europeo a distribuirlo dopo la conquista del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria all'ultima Mostra di Venezia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
