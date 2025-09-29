La vita marina prospera sugli ordigni della Seconda Guerra Mondiale scaricati in mare

Nel Mar Baltico, gli ordigni della Seconda Guerra Mondiale scaricati in mare ospitano oggi un'incredibile biodiversità marina, nonostante la l'elevata tossicità e pericolosità di questi residui bellici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

