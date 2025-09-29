La Vigor crolla contro il Teramo Manca la reazione della squadra

VIGOR 1 TERAMO 3 VIGOR (3-5-2): Novelli 6, Tomba 5 (22’st Subissati 6), Magi Galluzzi 5, Urso 5, Shkambaj 5,5, Tonelli 6,5 (14’st Braconi 5,5), Gambini 5, Pandolfi 5, De Marco 5,5, Caprari 6,5 (14’st De Feo 5,5), Alonzi 5 (31’st Pesaresi 6). All. Berretta TERAMO (3-4-2-1): Torregiani 6,5, Della Quercia 6,5, Botrini 6, Bruni 6,5, Salustri 6,5 (41’st Costanzi s.v.), Messori 7, Angiulli 6,5 (5’st Vitali 7), Pietrantonio 8, Pavone 7 (30’st Fall 6), Sereni 7,5 (22’st Maiga 6), Nanapere 6 (38’st Persano s.v.). All. Pomante Arbitro: Papagno di Roma 2 Reti: 40’pt Pietrantonio (T), 1’st Caprari (V), 6’st Sereni (T), 8’st Vitali (T) Note: Gambini (V), Botrini (T) Spett. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Vigor crolla contro il Teramo. Manca la reazione della squadra

In questa notizia si parla di: vigor - crolla

Calcio Serie D, notte orribile per la Reggina con la Gelbison (2-3). Il Sambiase stravince il derby con la Vibonese, crolla la Vigor Lamezia. https://www.giornaledicalabria.it/calcio-serie-d-notte-orribile-per-la-reggina-con-la-gelbison-2-3-il-sambiase-stravince-il- - facebook.com Vai su Facebook

"La Vigor deve invertire il trend" - Contro il quotato Teramo, l’obiettivo dello staff tecnico vigorino è ridurre al minimo le ingenuità, ... Da msn.com

Mazzata sulla Vigor, Magi non parla: "Non ha gradito alcuni fischi arbitrali" - La Vigor affronterà gli abruzzesi, tra i favoriti del girone, senza 3 potenziali titolari (Milli, Braconi e Parrinello), priva dell’ allenatore e con tanti dubbi sul ritorno di De Feo che con ogni ... Scrive ilrestodelcarlino.it