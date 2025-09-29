In mano a bravi sceneggiatori sarebbe una fiction da esportare in tutto il mondo, invece resta una amara e locale comica a puntate, scritta da giornalisti – quelli che non fanno mai le domande giuste a chi comanda – che sembrano vivere in un altro mondo. Parlo della vicenda surreale della Città della Salute e della Scienza di Torino, regia di Regione Piemonte, Università, Scuola di Medicina; attori caratteristi Alberto Cirio, il suo assessore alla Sanità Riboldi, l’ex-commissario Schael e il suo successore, il neodirettore generale Tranchida. Attori non protagonisti: sindacati del personale (medico e non), compagnie di servizi sanitari privati e convenzionati, un pizzico di massoneria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La vicenda della Città della Salute di Torino è surreale: ora ci si mettono anche le prenotazioni fittizie