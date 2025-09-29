La vicenda della Città della Salute di Torino è surreale | ora ci si mettono anche le prenotazioni fittizie
In mano a bravi sceneggiatori sarebbe una fiction da esportare in tutto il mondo, invece resta una amara e locale comica a puntate, scritta da giornalisti – quelli che non fanno mai le domande giuste a chi comanda – che sembrano vivere in un altro mondo. Parlo della vicenda surreale della Città della Salute e della Scienza di Torino, regia di Regione Piemonte, Università, Scuola di Medicina; attori caratteristi Alberto Cirio, il suo assessore alla Sanità Riboldi, l’ex-commissario Schael e il suo successore, il neodirettore generale Tranchida. Attori non protagonisti: sindacati del personale (medico e non), compagnie di servizi sanitari privati e convenzionati, un pizzico di massoneria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: vicenda - citt
Trg media. . SCIREA, RACCONTO CON IMMAGINI La vicenda umana e sportiva di Gaetano Scirea, il capitano gentiluomo, rivive nell’atrio del Comune di Città di Castello insieme all’epopea del calcio degli anni ’80: inaugurata la mostra allestita dallo Juventu - facebook.com Vai su Facebook
La vicenda della Città della Salute di Torino è surreale: ora ci si mettono anche le prenotazioni fittizie - La gestione controversa dell'ospedale torinese tra inchieste, bilanci in rosso e il valzer dei direttori generali ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Primo giorno per il nuovo direttore generale della Città salute di Torino - Alle 8 in punto Livio Tranchida ha cominciato il suo primo giorno quale direttore generale della Città della Salute e della scienza di Torino, entrando dalla porta principale dell'ospedale che ... Da ansa.it