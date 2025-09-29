La Vianese è umana Pontenurese super Primo ko rossoblù
VIANESE 0 PONTENURESE 1 VIANESE: Della Corte, Mammi (36’ st Martini), Silvestro (43’ st Bonacini), Caesar Tesa (37’ st Zafferri), Moretti, Contipelli, Oubakent, Vaccari, Iacovoni (15’ st Falanelli), Martinez, Zanazzi (37’ st Pezzani). A disp. Caccialupi, Paterlini, Di Gesù, Spigoni. All. Porta (Sarnelli squalificato). PONTENURESE: Cabrini, Diaw, Bara, Castellana, Ajdini, Spagnoli, Yener, Orlandi, Pellegrini, Cecchetti, Roberi Vota (36’ st Lodigiani). A disp. Isola, Lombardo, Bernardi, Vecchio, Bongiorni, Milza, Kenzin, Savino. All. Rizzelli. Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore. Rete: 34’ st Ajdini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net