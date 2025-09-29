La verità sull’acqua frizzante tra falsi miti e abbinamenti con il cibo
Fa gonfiare, fa ingrassare, non fa bene alla salute. Intorno all'acqua con le bollicine ci sono una serie di dicerie che non vanno assolutamente ascoltato. Sveliamo tutto con i consigli di un esperto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Due verità sull'osteopatia che è necessario conoscere. 1. Il rischio non è zero. Gli studi mostrano che quasi la metà delle manipolazioni spinali causa effetti avversi anche gravi. 2. L'efficacia svanisce sotto i test scientifici. Quando analizzata con rigore, l'efficaci
Nuova perdita a bilancio (-58), nuovo aumento di capitale (110), nuovo bond (150): l'allegra crociera della Juventus, più riverita che mai, nei mari della Serie A e i guai dell'ammiraglio Tudor ormai sempre più delegittimato Un miliardo di perdite dal 2018 a oggi