La verità sul rapporto delle sorelle Rodriguez

Un'intervista approfondita in cui Cecilia Rodriguez parla di famiglia, amore e la nascita della sua bambina. Cecilia Rodriguez chiarisce i pettegolezzi che la riguardano insieme alla sorella Belén. In un'intervista, smentisce le voci e spiega che non esiste alcun tipo di tensione tra le due. Il legame tra Cecilia e Belén. Cecilia Rodriguez, influencer argentina e modella, ha deciso di parlare recentemente dei suoi legami familiari e sentimentali, in particolare riguardo la sorella Belén e il marito Ignazio Moser. A Verissimo, Cecilia nega che tra lei e la sorella ci siano state incomprensioni legate al lavoro, alla famiglia o alle relazioni sentimentali, affermando: "Siamo due sorelle che si assomigliano molto fisicamente, ma caratterialmente siamo molto diverse.

