La verità che attende | Avellino e il ricordo inquieto di due morti di Stato
Ad Avellino, questa mattina, la Polizia di Stato ha celebrato San Michele Arcangelo, suo patrono. Un santo guerriero, con la spada in mano, che scaccia i demoni: e verrebbe da pensare che i poliziotti non abbiano potuto scegliere protettore più adatto. Ma il diavolo, si sa, non si lascia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: verit - attende
L’Onu attende le verità di Netanyahu https://www.corrierenazionale.net/2025/09/26/lonu-attende-le-verita-di-netanyahu/ Dopo le affermazioni di Netanyahu, c’è attesa oggi all’Onu per il discorso del leader israeliano che si preannuncia rivelatore di verità ignot - facebook.com Vai su Facebook