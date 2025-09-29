La verità che attende | Avellino e il ricordo inquieto di due morti di Stato

Ad Avellino, questa mattina, la Polizia di Stato ha celebrato San Michele Arcangelo, suo patrono. Un santo guerriero, con la spada in mano, che scaccia i demoni: e verrebbe da pensare che i poliziotti non abbiano potuto scegliere protettore più adatto. Ma il diavolo, si sa, non si lascia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it