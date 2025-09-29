La vera storia delle ragazze scelte per assaggiare il cibo di Hitler per paura che fosse avvelenato | stasera in tv c' è Le assaggiatrici

Giovani donne usate come cavie per proteggere la salute di Hitler. Ragazze allettate dalla prospettiva di un pasto durante i duri periodi della Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà scelte per verificare la presenza o meno del veleno. Chi erano? Le assaggiatrici. Il regista italiano Silvio Soldini porta sullo schermo l’omonimo romanzo di Rosella Postorino (edito da Feltrinelli), vincitore nel 2018 del Premio Campiello. A sua volta ispirato alla vera storia di Margot Wölk, che alla fine della sua vita, ha confessato per la prima volta una cosa che nessuno sapeva: lei era stata una delle giovani che assaggiavano il cibo del dittatore nazista per evitare che venisse ucciso. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La vera storia delle ragazze scelte per assaggiare il cibo di Hitler per paura che fosse avvelenato: stasera in tv c'è "Le assaggiatrici"

