La vendetta per il raid su Kiev | dagli Usa il via libera a Zelensky per attacchi a lungo raggio
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva promesso conseguenze per Mosca dopo il sanguinoso raid russo su Kiev. E dopo neppure 24 ore dalla pioggia di droni e missili sulla capitale ucraina è stata la città russa di Belgorod, capoluogo della omonima regione di confine, a subire un attacco.
Bombe israeliane su Gaza, notte di fuoco Potenti esplosioni segnalate a Gaza città e in altri punti dell'enclave palestinese, a pochi minuti dall'annuncio dell'esercito israeliano sull'avvio di raid aerei contro Hamas. Un'escalation che segue i lanci di razzi da Gaza.
Guerra ucraina, gli Usa limitano i raid di Kiev in Russia con gli Atacms, ma poi vendono 3.350 missili - Da una parte la Casa Bianca limita l'impiego da parte di Kiev dei missili Atacms, le armi statunitensi a lunga gittata capaci di colpire in profondità la Russia.
"Kiev prepara una provocazione durante il vertice Trump-Putin. Finti raid russi su Kharkiv" - Il ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina di pianificare una 'provocazione'.