la vacanza speciale samuele max e patrik una camminata di 180 km dalla pianura al mare

Un’avventura insolita per tre radi reggiani, che hanno deciso di fare una vacanza decisamente inconsueta. Samuele Panconi, 14 anni, Massimo Tessari, 16, e Patrik Neviani, 18, hanno percorso integralmente la Via Vandelli, l’antico tracciato del XVIII secolo che collegava Modena a Massa, oggi riscoperto come tragitto escursionistico. Un cammino di circa 180 km affrontato in autonomia, tra tende, zaini carichi e paesaggi spettacolari. L’idea è nata da Samuele, che frequenta spesso la montagna con il padre Alberto, speleologo ed ex soccorritore alpino. "Ero convinto che si appassionasse al mare, invece ha seguito me nella passione per i sentieri", racconta Alberto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

