La tua casa sarà bombardata A Garbatella sirene antiaeree e pioggia di volantini per la Palestina

Romatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Questa zona sarà bombardata a breve. Abbandonate le vostre case se volete salva la vita”. Il messaggio si legge in una pioggia di volantini caduti dai palazzi della Garbatella e accompagnata dal rumore delle sirene antiaeree.È l’iniziativa organizzata nella mattina di oggi, lunedì 29 settembre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

