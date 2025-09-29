La trasformazione del settore eventi in Italia e nel mondo

Un mercato in crescita e sempre più strategico La meeting industry è cambiata in profondità negli ultimi anni: non solo per l’accelerazione digitale e per l’esperienza dell’ibrido, ma perché le imprese hanno spostato gli eventi dal perimetro “nice to have” a quello delle leve strategiche per reputazione, cultura interna e relazione con gli stakeholder. In Italia, la fotografia offerta dagli osservatori di settore racconta un mercato in ripresa e crescita strutturale: nel 2024 è aumentato il numero complessivo degli eventi business, dei partecipanti e delle presenze rispetto al 2023; al Nord si concentra il 57,7% degli appuntamenti, con un incremento dei partecipanti vicino al 10%, mentre cresce anche la quota di incontri con platee internazionali. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La trasformazione del settore eventi in Italia e nel mondo

