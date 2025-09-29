La trappola immobiliare L’abitazione non è a norma In due accusati di truffa

Si aprirà il 9 ottobre davanti al tribunale di Rimini l’udienza predibattimentale giunta a conclusione dell’inchiesta che ha coinvolto un uomo di 46 anni e una donna di 48, accusati di aver messo in piedi una truffa legata alla compravendita di un appartamento in viale Borgonovo a Riccione. Secondo la ricostruzione della Procura, i due avrebbero agito in concorso: lui come venditore dell’immobile, lei come architetto incaricata di redigere la relazione tecnica necessaria al rogito notarile. In quella relazione, consegnata al notaio nell’aprile 2021, secondo il quadro accusatorio delineato dalla Procura, sarebbe stata attestata falsamente la conformità edilizia dell’appartamento, nascondendo invece una serie di difformità urbanistiche e strutturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

