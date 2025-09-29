La tradizionale ricorrenza dell' Avis Mandello nel suggestivo santuario di Santa Maria

29 set 2025

Una giornata baciata dal sole ha accompagnato e accolto gli avisini della locale sezione di Mandello del Lario intitolata al fondatore Gianni Comini, alla ricorrenza dell'evento “Ricordiamoli a Santa Maria” vissuto nel suggestivo santuario edificato nel XI secolo a 661 metri di altitudine sopra. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

