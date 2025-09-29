La Tav Treviglio parte col piede giusto | vittoria in scioltezza a Monferrato
La TAV Treviglio esordisce in campionato con una vittoria esterna e ritrovando Marciuš. Il croato è il miglior marcatore dei biancoverdi (17 punti) che conquistano i primi due punti della stagione: 76-90 sulla Novipiù Monferrato. Il quintetto d’avvio è composto da Rubbini, Restelli, Rossi, Taflaj e Anaekwe. Per Corbani i cinque di partenza sono Guerra, Rupil, Zangheri, Marcucci e Martinoni. Dopo il primo canestro locale e le schermaglie iniziali, esce Anaekwe con due schiacciate consecutive (10-10 al 3?). Rubbini realizza dall’arco il +5 (10-15), ma i rossoblù impattano con un 2+1 di Martinoni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
BCC Carate e Treviglio: Salvatore Bellomo entra a far parte dell’Organismo di Vigilanza 231
La 58enne abitava a Treviglio da 25 anni e si era integrata a pieno nel tessuto locale. Prima della pandemia aveva fatto parte anche del coro parrocchiale. - facebook.com Vai su Facebook
