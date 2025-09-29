La T Gema ha carattere ko Vigevano Successo pesante su uno dei campi più caldi della categoria

Vigevano, 29 settembre 2025 – E’ più meritata di quanto possa indicare il punteggio la vittoria de La T Tecnica Gema Montecatini sul parquet del PalaElachem di Vigevano. Così come era successo in Supercoppa contro Treviglio la squadra di Andreazza conduce le danze per larghissimi tratti ma rischia la beffa finale, che stavolta non arriva: il 73-75 conclusivo tiene i «leoni» termali a punteggio pieno dopo due giornate. La sfida tutta baltica sotto canestro fra Strautmanis, indimenticato ex, e Kancleris accende il match già dalle battute iniziali. Verazzo dà il primo vantaggio ai padroni di casa dopo un buon avvio dei termali, che rispondono immediatamente con un mini-break di 6-0 e si prendono due possessi di margine nei confronti dei ducali (8-12). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

