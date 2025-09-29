' La suprema finzione' in scena a Bari

Baritoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AncheCinema presenta lo spettacolo teatrale LA SUPREMA FINZIONE in favore di Amopuglia ODV - ETSsponsor Matarrese S.p.A. Impresa di costruzionimartedì 30 settembre 2025 ore 20.30Teatro AncheCinema – BARIRegia Dedi Rutigliano - Produzione In Scenacon: C. Agrimano, S. Calabrese, G. Desario, G. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: suprema - finzione

Cerca Video su questo argomento: Suprema Finzione Scena Bari