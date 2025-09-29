La street art arriva anche in zona termale | ecco come cambia la cabina elettrica

Le cabine elettriche di Montegrotto Terme si trasformano in opere d'arte a cielo aperto. È stata completata la decorazione del primo dei due interventi previsti dall'Amministrazione comunale nell'ambito del progetto Street Art di E-distribuzione, che dal 2016 porta la creatività dei migliori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: street - arriva

A Nettuno arriva il TTS Street Food

All'Hard Rock Cafe arriva il Bacaro Burger, il panino che omaggia lo street food veneziano

Regno Unito, Macron arriva a Downing Street per incontrare Starmer

STREET SMASH BURGERS: il burger street-food che arriva da Lisbona a Milano @street.smash Arrivano direttamente dal Portogallo a Milano i Street Smash Burgers! Se sei un amante dei burger gourmet, questa è l’esperienza che non puoi perdere. - facebook.com Vai su Facebook

La street art arriva nei mercati. Ma si cercano fondi per il restyling completo - Il Collettivo Codex Gamut, un gruppo di cinque street artist, ha donato l'opera ai due mercati, grazie ad un bando di Arsial, con la partnership del IX municipio. Lo riporta romatoday.it

“Colora Roma”: per il restyling di muri e sottopassi arriva un concorso di Street art - L’idea, affrontata nel corso delle commissioni ambiente e cultura, mira a catalizzare le energie che la street art è in grado di esprimere, in un concorso. Riporta romatoday.it