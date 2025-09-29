La strategia Rotta verso Sud Corridoio in Egitto

Le barche della Global Sumud Flotilla punterebbe all’Egitto e di lì al valico di Rafah, sfiorando le acque territoriali israeliane, dunque raggiungendo la costa a poca distanza dalla Striscia. E la rotta seguita potrebbe quindi indicare la strategia. Un percorso, questo, che troverebbe la convergenza tra la varie anime della Flotillia.? Seguendo questo tracciato gli aiuti verrebbero scaricati a terra per essere trasportati dai camion verso Gaza, con altre organizzazioni che già operano sul territorio palestinese: questo comporterebbe un’apertura almeno temporanea di uno dei corridoi umanitari attraverso il valico di Rafah, come chiedono gli organizzatori della missione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

