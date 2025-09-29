La strategia Rotta verso Sud Corridoio in Egitto
Le barche della Global Sumud Flotilla punterebbe all’Egitto e di lì al valico di Rafah, sfiorando le acque territoriali israeliane, dunque raggiungendo la costa a poca distanza dalla Striscia. E la rotta seguita potrebbe quindi indicare la strategia. Un percorso, questo, che troverebbe la convergenza tra la varie anime della Flotillia.? Seguendo questo tracciato gli aiuti verrebbero scaricati a terra per essere trasportati dai camion verso Gaza, con altre organizzazioni che già operano sul territorio palestinese: questo comporterebbe un’apertura almeno temporanea di uno dei corridoi umanitari attraverso il valico di Rafah, come chiedono gli organizzatori della missione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La strategia Usa cambia rotta: la ‘minaccia cinese’ non è più la priorità
Con l'entrata della nuova rotta New York JFK - Porto , la compagnia aerea americana Delta Air Lines ha aggiunto un altro tassello alla sua strategia di espansione in Europa. Delta espande la porta d'accesso di Boston all'Europa Delta rafforza il ruolo di Bosto
Nello Spazio l'Europa cambi rotta Italia, Francia e Germania devono sviluppare insieme una nuova strategia spaziale, le frizioni svantaggiano nella competizione con Usa, Russia, Cina e privati emergenti. È online l'articolo di Marcello Spagnulo
La Flotilla fa rotta verso sud. Crosetto: effetti drammatici. L’opposizione: proteggetela - La portavoce italiana della missione a Roma vede governo, Schlein, Conte, Avs. Segnala repubblica.it
Via libera del Senato al Dipartimento Sud: «Strategia unitaria» - La Zes Unica rappresenta un passo in avanti concreto verso il rilancio del sistema economico e produttivo del Mezzogiorno in linea anche con gli obiettivi del Pnrr. Come scrive ilmattino.it