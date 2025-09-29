La strana coppia Salvini-Catella i viaggi di Urso a casa e altre pillole

Preparate i popcorn: la mattina di martedì 30 settembre a Milano va in scena la strana coppia formata dal founder e ceo di Coima, Manfredi Catella – il “ re del mattone di Milano ” finito al centro dell’ inchiesta della procura sull’ urbanistica, che però è stata notevolmente ridimensionata dal Tribunale del Riesame – e dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Tutta colpa della presentazione del villaggio olimpico e paralimpico per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Manfredi Catella e Matteo Salvini (foto Imagoeconomica). Urso torna sempre a casa. L’agenda di Adolfo Urso racconta che c’è ancora qualche politico che ama la famiglia: alla fine della settimana, gli appuntamenti sono sempre vicino a casa, a Padova. 🔗 Leggi su Lettera43.it

