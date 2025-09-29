La strage di Paderno Dugnano ecco perché Riccardo Chiarioni sconterà 20 anni | Era lucido e capace d’intendere quando ha sterminato la famiglia

Paderno Dugnano (Milano), 29 settembre 2025 – Era "guidato da un pensiero stravagante" e "bizzarro", raggiungere "l'immortalità attraverso l'eliminazione della propria famiglia ", ma ancora sotto il suo "controllo". Tanto che ha "distinto la realtà dall'immaginazione" e "ha lucidamente programmato, attuato, variato secondo il bisogno le proprie azioni, prima, durante e dopo". Lo scrive il Tribunale per i minorenni nel motivare la condanna di giugno a 20 anni, pena massima in abbreviato, per Riccardo Chiarioni che nel 2024 a 17 anni, a Paderno Dugnano (Milano), uccise padre, madre e fratello di 12 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La strage di Paderno Dugnano, ecco perché Riccardo Chiarioni sconterà 20 anni: "Era lucido e capace d’intendere quando ha sterminato la famiglia”

