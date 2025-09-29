La strada dei Campi Flegrei è deformata | bolle sull'asfalto Alla Solfatara i tecnici dell'Ingv

Bolle sull'asfalto in via Antiniana, nella zona della Solfatara dei Campi Flegrei. L'Osservatorio Vesuviano invia le squadre di tecnici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

strada campi flegrei 232La strada dei Campi Flegrei &#232; deformata: bolle sull’asfalto. Alla Solfatara i tecnici dell’Ingv - Bolle sull’asfalto in via Antiniana, nella zona della Solfatara dei Campi Flegrei. Riporta fanpage.it

La ricostruzione storica del bradisisma ai Campi Flegrei ci dice che bisogna prepararsi all’ipotesi di un’eruzione - La nuova ricerca ricostruisce 3000 anni di bradisisma e smentisce la teoria che questi fenomeni siano sempre esistiti ... Secondo ilfattoquotidiano.it

