La strada dei Campi Flegrei è deformata | bolle sull'asfalto Alla Solfatara i tecnici dell'Ingv
Bolle sull'asfalto in via Antiniana, nella zona della Solfatara dei Campi Flegrei. L'Osservatorio Vesuviano invia le squadre di tecnici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto a Napoli oggi, forte scossa avvertita anche nella zona dei campi Flegrei. Gente in strada
La ricostruzione storica del bradisisma ai Campi Flegrei ci dice che bisogna prepararsi all’ipotesi di un’eruzione - La nuova ricerca ricostruisce 3000 anni di bradisisma e smentisce la teoria che questi fenomeni siano sempre esistiti ... Secondo ilfattoquotidiano.it