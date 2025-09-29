La strada che collega Palermo a Belmonte chiusa da 4 anni per una frana | consegnati i lavori
Sono stati consegnati oggi pomeriggio i lavori di consolidamento del costone che sovrasta la Strada provinciale 37, che collega Palermo al Comune di Belmonte Mezzagno. “Può essere avviato adesso l’intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa, per un recupero funzionale dell’area. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Torre Cajetani, al via i lavori di sistemazione della strada che collega il centro alle principali arterie
Accoltella e ferisce il collega in strada: per l'aggressore ora scattano i domiciliari
Giovane poliziotto esce di strada in moto e muore mentre un collega lo aspetta. Sarebbe andato in ferie tra pochi giorni
Il giovane ha perso la vita sulla strada tra Monopoli e Alberobello: la sua moto finita contro un’auto con due ragazzi a bordo Incidente mortale questo pomeriggio sulla strada provinciale 113 che collega Monopoli ad Alberobello: vittima un giovane di 29 anni, o - facebook.com Vai su Facebook
