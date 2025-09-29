La strada che collega Palermo a Belmonte chiusa da 4 anni per una frana | consegnati i lavori

Sono stati consegnati oggi pomeriggio i lavori di consolidamento del costone che sovrasta la Strada provinciale 37, che collega Palermo al Comune di Belmonte Mezzagno. “Può essere avviato adesso l’intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa, per un recupero funzionale dell’area. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

strada collega palermo belmonteFrane, consegnati i lavori sulla Sp 37 che collega Palermo a Belmonte Mezzagno - Sono stati consegnati oggi pomeriggio i lavori di consolidamento del costone che sovrasta la Strada provinciale 37, che collega Palermo al Comune di Belmonte Mezzagno. Riporta msn.com

