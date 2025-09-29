La storia vera di Ed Gein il serial killer necrofilo protagonista di Monsters 3 su Netflix
La terza stagione di “Monster”, la saga antologica ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan dedicata ai peggiori serial killer della storia sarà sul Ed Gein e questo nuovo e agghiacciante racconto true crime sta per arrivare su Netflix. Ma chi era Ed Gein? Già protagonista di diverse pellicole che. 🔗 Leggi su Today.it
La storia vera di Ed Gein, il «macellaio di Painfield», protagonista della nuova stagione della serie Netflix Monster - Dopo la morte della madre, una donna bigotta e severa, ossessionata dalla religione, la sua disperazione e la sua solitudine si trasformarono in follia e orrore ... Riporta vanityfair.it
Monster: La storia di Ed Gein, il trailer della terza serie Netflix tratta dalla cronaca nera - Il 3 ottobre 2025 Netflix lancerà il terzo capitolo della serie antologica Monster, creato da Ryan Murphy e Ian Brennan. Si legge su ciakmagazine.it