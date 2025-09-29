La storia per nulla segreta del nucleare israeliano
Abbiamo ampiamente documentato la querelle sul nucleare iraniano: tra l’altro nei giorni scorsi diverse nazioni europee hanno reso pubblica la decisione di reintrodurre sanzioni contro la Repubblica Islamica, nonostante nel recente discorso dinanzi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il presidente Masoud Pezeshkian abbia ribadito come il suo Paese non abbia alcuna mira in tal senso. In Medio Oriente, però, c’è un altro Stato che non ha mai ammesso ufficialmente, salvo alcune dichiarazioni “sfuggite” nel corso degli anni, il possesso di armamenti nucleari: stiamo parlando di Israele. Si è detto, a questo riguardo, di una politica di ambiguità strategica da parte di Tel Aviv, che ha così ottenuto di non soggiacere agli obblighi prescritti dal Trattato di Non Proliferazione ( TNP ), al quale giova ricordarlo, non hanno mai aderito neanche India, Pakistan e Corea del Nord. 🔗 Leggi su It.insideover.com
