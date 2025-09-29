La storia della Fabbrica del Tannino come rilancio di Bibbiena stazione | quattro totem con foto
Arezzo, 29 settembre 2025 – L a storia della Fabbrica del tannino come rilancio di Bibbiena stazione: quattro totem con foto. Ieri pomeriggio sono stati inaugurati i primi quattro totem realizzati grazie a un'idea del regista e fotografo Alessandro Cecconi con il recupero di antichi documenti fotografici sulla storia della fabbrica del tannino di Bibbiena Stazione. Si tratta di quattro installazioni artistiche di pregio con le antiche foto e una spiegazione in doppia lingua, che sono stati collocati nello stesso luogo da cui anticamente furono scattate le immagini, a testimoniare il passaggio del tempo e delle varie vicende dalla fondazione al declino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: storia - fabbrica
Ex operaie Lebole, lettera a Bertelli: “Conservi la storia della fabbrica”
Si alza il sipario su “Operai” storia di un lavoratore italiano con la fabbrica nel destino: spettacolo teatrale con più tappe in provincia
Una battaglia lunga 50 anni iniziata al grido: «Prendiamo la fabbrica». Dall'omicidio di Fausto e Iaio alla «Sistina» di graffiti: la storia del Leonka
Un'altra cover che ha fatto la storia del rock italiano! Abbiamo omaggiato "La fabbrica di plastica", un brano iconico di Gianluca Grignani. È stato un onore suonare questo pezzo con la mia band d'eccezione, unita da ogni parte d'Italia mentre cercavamo la ve - facebook.com Vai su Facebook
La storia della Fabbrica del Tannino come rilancio di Bibbiena stazione: quattro totem con foto - Ieri pomeriggio sono stati inaugurati i primi quattro totem realizzati grazie a un'idea del regista e fotografo Alessandro Cecconi con il recupero di antichi documenti fotografici sulla storia della f ... Segnala lanazione.it
Un documentario sulla storia del Tannino - L'autunno di Bibbiena si aprirà con la celebrazione della storia di un luogo simbolo di questo territorio, ovvero il Tannino e la sua fabbrica. Riporta lanazione.it