Arezzo, 29 settembre 2025 – L a storia della Fabbrica del tannino come rilancio di Bibbiena stazione: quattro totem con foto. Ieri pomeriggio sono stati inaugurati i primi quattro totem realizzati grazie a un'idea del regista e fotografo Alessandro Cecconi con il recupero di antichi documenti fotografici sulla storia della fabbrica del tannino di Bibbiena Stazione. Si tratta di quattro installazioni artistiche di pregio con le antiche foto e una spiegazione in doppia lingua, che sono stati collocati nello stesso luogo da cui anticamente furono scattate le immagini, a testimoniare il passaggio del tempo e delle varie vicende dalla fondazione al declino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La storia della Fabbrica del Tannino come rilancio di Bibbiena stazione: quattro totem con foto