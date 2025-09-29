La stella del Real Madrid nega le voci che ha rifiutato di giocare in una certa posizione mentre Fallout continua dal disastro di Derby

2025-09-29 15:58:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde ha respinto le voci che aveva rifiutato di tornare a un ruolo di terzino destro e ha insistito sul fatto che giocherà ovunque gli fosse stato chiesto dall’allenatore Xabi Alonso. Valverde può essere schierata in una posizione difensiva per il mese successivo con Dani Carvajal e Trent Alexander-Arnold messo da parte a causa di lesioni, sebbene Raul Asencio sia un’altra opzione. È stata una posizione che ha giocato in diverse partite la scorsa stagione e l’Uruguay International insiste che non avrebbe avuto scrupoli a farlo di nuovo contro Kairat Almaty in Champions League domani sera mentre Madrid guarda di rimbalzare dal triste 5-2 Thrashing dei rivali della città Atletico nel fine settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com