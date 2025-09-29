La Statua del Pellegrino è ora in piazza Roma
Dallo scorso sabato, Gambassi ha nella principale piazza del paese un nuovo pellegrino.di terracotta, la " Statua del Pellegrino ", opera d’arte inaugurata alla presenza del sindaco Sergio Marzocchi, della giunta comunale e del direttore dell’Associazione Europea della via Francigena Luca Bruschi. Si tratta di una scultura posta in piazza Roma, realizzata dall’artista Maria Fontanelli (della bottega d’arte di Giovanni Fiaschi) che vuole immortalare uno degli aspetti peculiari del territorio, ossia i viandanti che transitano da Gambassi attraverso la Via Francigena diretti a Roma. Il viandante è "rappresentato in foggia medievale e con alcuni elementi in miniatura che ricordano i luoghi simbolo del territorio di Gambassi Terme". 🔗 Leggi su Lanazione.it
INAUGURAZIONE DELLA STATUA DEL PELLEGRINO – GAMBASSI TERME Sabato 27 settembre, alle ore 18.00 in Piazza Roma, vi aspettiamo per l’inaugurazione della nuova Statua del Pellegrino lungo la Via Francigena. Gambassi Terme, tappa uffici - facebook.com Vai su Facebook
