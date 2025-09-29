La Statua del Pellegrino è ora in piazza Roma

Lanazione.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dallo scorso sabato, Gambassi ha nella principale piazza del paese un nuovo pellegrino.di terracotta, la " Statua del Pellegrino ", opera d’arte inaugurata alla presenza del sindaco Sergio Marzocchi, della giunta comunale e del direttore dell’Associazione Europea della via Francigena Luca Bruschi. Si tratta di una scultura posta in piazza Roma, realizzata dall’artista Maria Fontanelli (della bottega d’arte di Giovanni Fiaschi) che vuole immortalare uno degli aspetti peculiari del territorio, ossia i viandanti che transitano da Gambassi attraverso la Via Francigena diretti a Roma. Il viandante è "rappresentato in foggia medievale e con alcuni elementi in miniatura che ricordano i luoghi simbolo del territorio di Gambassi Terme". 🔗 Leggi su Lanazione.it

la statua del pellegrino 232 ora in piazza roma

© Lanazione.it - La “Statua del Pellegrino“ è ora in piazza Roma

In questa notizia si parla di: statua - pellegrino

statua pellegrino 232 piazzaLa “Statua del Pellegrino“ &#232; ora in piazza Roma - Dallo scorso sabato, Gambassi ha nella principale piazza del paese un nuovo pellegrino... lanazione.it scrive

Si arrampica nudo sulla statua in piazza della Signoria. Daspo urbano per Vaclav Pisvejc - Firenze, 26 settembre 2023 – E’ scattato il ‘daspo urbano’, ovvero divieto di accesso ad alcune aree della città, per Vaclav Pisvejc, il provocatore seriale che domenica mattina si era arrampicato ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Statua Pellegrino 232 Piazza