J ennifer Lopez torna a parlare del divorzio da Ben Affleck. In un’intervista esclusiva a CBS Sunday Morning, la 56enne star di On the Floor ha aperto il cuore, rivelando come la fine del matrimonio sia stata un punto di svolta. « È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata », ha dichiarato, sottolineando come questa esperienza l’abbia aiutata a crescere e a diventare « una persona diversa rispetto a un anno e mezzo fa ». La favola infranta di Jennifer Lopez e Ben Affleck: 20 anni di passione, incomprensioni e liti X Leggi anche › Jennifer Lopez sul divorzio con Ben Affleck: «O si cresce o si muore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La star torna a parlare della separazione dall'attore: «Ora sono una persona diversa»