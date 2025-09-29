La star torna a parlare della separazione dall' attore | Ora sono una persona diversa
J ennifer Lopez torna a parlare del divorzio da Ben Affleck. In un’intervista esclusiva a CBS Sunday Morning, la 56enne star di On the Floor ha aperto il cuore, rivelando come la fine del matrimonio sia stata un punto di svolta. « È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata », ha dichiarato, sottolineando come questa esperienza l’abbia aiutata a crescere e a diventare « una persona diversa rispetto a un anno e mezzo fa ». La favola infranta di Jennifer Lopez e Ben Affleck: 20 anni di passione, incomprensioni e liti X Leggi anche › Jennifer Lopez sul divorzio con Ben Affleck: «O si cresce o si muore. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: star - torna
Star wars visions stagione 3 torna a tatooine
WEC, Porsche torna a vincere nella Lone Star Le Mans. 2° posto per Ferrari
Il creatore di mandalorian torna nel 2026 per una nuova avventura star wars
La Star Princess è stata consegnata oggi esattamente a un anno dal varo tecnico. Torna il tema delle maestranze straniere - facebook.com Vai su Facebook
Star Wars, John Boyega torna a parlare dell'arco narrativo di Finn nella trilogia sequel: "Pensavo che fosse uno Jedi" - A distanza di qualche anno dalla fine della trilogia sequel di Star Wars, John Boyega è tornato a parlare di Finn, svelando quali erano le sue speranze per il personaggio. Riporta comingsoon.it